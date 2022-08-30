Падеринскую мечеть перевезли в музей «Лудорвай» в Удмуртии

Лудорвай. Удмуртия. Деревянная мечеть появилась в музее-заповеднике «Лудорвай». Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии.

Храм, построенный в 1892 году, ранее стоял в деревне Падера Балезинского района. Это одна из мечетей в регионе, которая не закрывалась в советский период. Экспозиция мечети познакомит жителей с историей ислама. Открытие запланировано на 3 сентября, начало в 11:00.

Одним из самых ранних свидетельств проникновения ислама на территорию Удмуртии является мусульманский могильник у городища Иднакар. Отдельного внимания заслуживает и булгарский могильный камень 14 века в Балезинском районе с эпитафией на арабском и древнебулгарском языках.

Однако первые письменные упоминания о мечетях в Удмуртии относятся к 1743 году. Самая старая из сохранившихся мечетей — 1865 года постройки — находится в деревне Татарский Тоймобаш.

О загадках Балезинского могильника можно прочитать в нашем материале.