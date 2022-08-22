Жители Удмуртии в 2022 году подали в банк России почти 1,5 тысячи жалоб

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2022 года жители Удмуртии направили в Банк России почти 1,5 тыс. жалоб. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по Удмуртской Республике.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, количество обращений увеличилось на 2,8%.

Чаще всего жители Удмуртии были недовольны деятельностью банков, с этим связано 690 жалоб (47,3%). Людей не удовлетворяли операции потребительского кредитования, ведение расчетного счета, ипотечное и автокредитование.

На микрофинансовые организации было подано 14% жалоб. Отмечается, что 118 заявлений были зарегистрированы по «санкционным» тематикам: 71 раз люди пожаловались на кредитные организации и 31 раз на брокеров. Рост обращений по сравнению с прошлым годом вырос на 1%.

На страховые компании горожане пожаловались 333 раза — 22,8%, из них 255 жалоб были связаны с предоставлением услуги ОСАГО.

Помимо этого 1 1,7% — 170 жалоб касались навязывания дополнительных услуг, 154 претензии (10,6%) поданы по причине недовольства применения коэффициента бонус-малус, 48 раз (3,3%) граждане жаловались на финансовое мошенничество.

Оставить обращение или жалобу можно через интернет-приемную на сайте Банка России, во время консультации в мобильном приложении «ЦБ онлайн» или по телефону 8 (800) 300-30-00.