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Поклонный крест освятили в деревне Порва в Удмуртии

08:30, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Поклонный крест освятили в деревне Порва в Удмуртии
08:30, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
73
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#епархия\n#Православие
Фото: пресс-служба Ижевской епархии
73
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Установлен он трудами местного жителя.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В деревне Порва Якшур-Бодьинского района освятили поклонный крест. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

«В выселке Порва Якшур-Бодьинского района совершено освящение поклонного Креста. Чин благословения и освящения совершил благочинный Якшур-Бодьинского округа священник Анатолий Салтыков в сослужении настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Старые Зятцы священника Иоанна Хохрякова», — говорится в сообщении.

Также отец Анатолий поздравил молящихся с воскресным днём, поблагодарил за совместную молитву и пожелал духовного и телесного здоровья и милости Божией на многая и благая лета силою Честнаго и Животворящего Креста.

Отметим, что поклонный крест изготовлен и установлен трудами и попечением местного жителя Алексея Радыгина.

08:30, 15 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
73
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#епархия\n#Православие