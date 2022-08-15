Поклонный крест освятили в деревне Порва в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. В деревне Порва Якшур-Бодьинского района освятили поклонный крест. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

«В выселке Порва Якшур-Бодьинского района совершено освящение поклонного Креста. Чин благословения и освящения совершил благочинный Якшур-Бодьинского округа священник Анатолий Салтыков в сослужении настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Старые Зятцы священника Иоанна Хохрякова», — говорится в сообщении.

Также отец Анатолий поздравил молящихся с воскресным днём, поблагодарил за совместную молитву и пожелал духовного и телесного здоровья и милости Божией на многая и благая лета силою Честнаго и Животворящего Креста.

Отметим, что поклонный крест изготовлен и установлен трудами и попечением местного жителя Алексея Радыгина.