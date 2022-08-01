«АвтоВАЗ» представил интерьер топовой версии LADA Vesta, выпускающейся ижевским автозаводом

Ижевск. Удмуртия. «АвтоВАЗ» поделился первыми официальными изображениями обновлённой LADA Vesta в топовой комплектации. Об этом сообщает «Газета.ru».

Автомобиль будет оснащён планшетом, с которого можно вести управление мультимедийной системой. Нише гаджета расположены кнопки подогрева сидений и лобового стекла, а также регулятор громкости. Также на панели имеется блок управления климат-контролем.

Также автомобиль получил новую переднюю панель, руль и обшивку дверей. Приборы располагаются под единым стеклом.

Обновлённую LADA Vesta начали производить на ижевском автозаводе в феврале 2022 года. Инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. Сейчас из-за нехватки электронных компонентов, вызванной проблемами с логистическими цепочками, конвейер по производству автомобилей остановлен.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщил, что автозавод в Ижевске будет простаивать до конца августа.

30 июля премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов встретился с лидером профсоюза рабочих автозавода, дав гарантии, что власти республики не бросят находящихся в простое заводчан.