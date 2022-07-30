Премьер-министр Удмуртии встретился с лидером профсоюза автозавода LADA Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов встретился с профсоюзным лидером автозавода LADA Ижевск Виктором Назаровым. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, предприятие находится в режиме простоя, возникшим из-за дефицита импортных комплектующих на фоне международных санкций.

В ходе беседы Ярослав Семёнов отметил, что в сложившейся на предприятии ситуации не может быть простых решений. Премьер-министр сообщил, что руководство республики находится в постоянном контакте с руководством завода. По информации компании, в рамках разработки концепции развития российского автопрома АВТОВАЗ формирует новую индустриальную стратегию, которая направлена на развитие предприятия и бренда LADA.

На этапе подготовки этого документа компания оценивает различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске в интересах всего коллектива группы АВТОВАЗ численностью более 40 тысяч человек. Финальные решения примут после их утверждения Советом директоров в августе-сентябре 2022 года.

Однако закрытия производственной площадки Ижевского завода не произойдёт. Об этом ранее сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«На нашем особом контроле вопрос трудоустройства тех, кто в текущих условиях примет для себя решение сменить место работы или окажется вынужден это сделать. В республике есть несколько крупных производственных организаций, которые уже сейчас готовы приять на работу новых сотрудников, в том числе высококвалифицированных специалистов. Базы таких предприятий у нас есть», — сказал Ярослав Семёнов.