Итоги дня: экскурсионный трамвай в Ижевске и карантин после обнаружения жука-короеда

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 29 июля, коронавирусом заразились 22 человека.

Нашли тело

На улице Орджоникидзе в Ижевске в ливневок колодце найдены останки мужчины, смерть которого наступила от 3 до 5 лет назад.

Побег

В Удмуртии 24 и 25 июля из психоневрологических интернатов сбежали три пациента. Двух из них удалось найти, они оказались дома. Поиски третьего продолжаются.

Трамвай-гид

В Ижевске на маршрут №10 вышел регулярный экскурсионный трамвай. Из его динамиков горожане услышат короткие заметки об истории встречающихся на пути следования местах.

Погода на выходные

В предстоящие выходные в Удмуртии ожидается жара. Температура воздуха окажется в пределах +23…+28 градусов. В воскресенье возможны кратковременные дожди и грозы.

Карантин

В Ижевске на улице Барышникова установлен карантин после обнаружения жука-вредителя уссурийского полиграфа.

Сроки

Глава регионального правительства Ярослав Семёнов заявил, что строительство туберкулёзной больницы в Ижевске планируется завершить к концу 2023 года.