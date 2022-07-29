В Ижевске установлен карантин после обнаружения опасного жука-короеда

Ижевск. Удмуртия. На улице Барышникова в Ижевске вблизи домов №73 и №75 выявлен очаг распространения уссурийского полиграфа — опасного вредителя и представителя вида жуков-короедов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Карантинный фитосанитарный режим установлен 29 июля на площади 12,832 га. Специалисты локализуют очаг и ликвидируют популяцию опасного вредителя.

Напомним, что сообщения о появлении в Удмуртии уссурийского полиграфа стали появляться летом 2019 года. В 2006 году вредитель стал причиной гибели пихт в окрестностях Москвы. Также этот жук может заселить ель и другие хвойные. В местах обитания уссурийского полиграфа облюбованные им деревья усыхают за 2-4 года.