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В Ижевске установлен карантин после обнаружения опасного жука-короеда

17:20, 29 июля, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске установлен карантин после обнаружения опасного жука-короеда
17:20, 29 июля, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вредители
Фото: krasnoyarsk.rcfh.ru
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Карантинный фитосанитарный режим введён на площади почти 13 га.

Ижевск. Удмуртия. На улице Барышникова в Ижевске вблизи домов №73 и №75 выявлен очаг распространения уссурийского полиграфа — опасного вредителя и представителя вида жуков-короедов. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Карантинный фитосанитарный режим установлен 29 июля на площади 12,832 га. Специалисты локализуют очаг и ликвидируют популяцию опасного вредителя.

Напомним, что сообщения о появлении в Удмуртии уссурийского полиграфа стали появляться летом 2019 года. В 2006 году вредитель стал причиной гибели пихт в окрестностях Москвы. Также этот жук может заселить ель и другие хвойные. В местах обитания уссурийского полиграфа облюбованные им деревья усыхают за 2-4 года.

17:20, 29 июля, 2022
Юрий Абашев
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вредители