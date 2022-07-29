Сбежавшего из психоневрологического интерната пациента ищут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 24 и 25 июля из психоневрологических интернатов сбежали три пациента. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Также о розысках мужчин писали в группе ПСО «Регион 18» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что получатели услуг перебрались через забор в непросматриваемом месте. Все трое имеют психическое расстройство и являются недееспособными.

Благодаря работе сотрудников полиции и МЧС удалось найти двоих мужчин — 1991 и 1986 годов рождения. Они находились по прежнему месту проживания.

Продолжаются поиски третьего сбежавшего.