По улицам Ижевска начал курсировать экскурсионный трамвай

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на маршрут №10 вышел регулярный экскурсионный трамвай. Из его динамиков горожане услышат короткие заметки об истории встречающихся на пути следования местах. Корреспондент «Сусанина» опробовал первый рейс исторического трамвая, который состоялся в пятницу, 29 июля.

Проект трамвая-гида появился благодаря совместным усилиям Агентства по туризму Удмуртской Республики, МУП «Ижгорэлектротранс» и Удмуртской государственной филармонии. Специалисты собрали историческую информацию о местах, где останавливается маршрут. Работники филармонии на своей студии записали небольшие рассказы, которые звучат во время объявления каждой следующей остановки.

Так, например, во время объявления остановки «Проспект Калашникова», голос диктора рассказывает о проходящей неподалёку реке Чемошурке и множестве бьющих здесь ключей. Про район старого аэропорта горожане узнают, что раньше часть его территории занимали совхозные поля, а на улице Молдавской есть Сквер желаний. Также на пути следования встречаются улицы с именами исторических деятелей, например — улица Александра Бабушкина, названная в честь одного из первых руководителей ижевской милиции и первого председателя городской чрезвычайной комиссии, погибшего в августе 1918 года в возрасте 21 года.

«Мы планируем растиражировать этот проект на несколько трамваев, всё зависит от того, какая реакция будет идти от горожан. Аудиоинформация будет изменяться, чтобы люди больше и больше узнавали историю своего города. Трамвайный маршрут №10 наиболее располагает к максимально быстрому внедрению этой аудиосистемы. Мы пробуем, смотрим, насколько это будет интересно жителям и если эта история понравится, то тогда мы её будет масштабировать», — рассказала руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.