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Кратковременные дожди ожидаются в Удмуртии 1 августа

14:50, 29 июля, 2022
Анна Торхова
Кратковременные дожди ожидаются в Удмуртии 1 августа
14:50, 29 июля, 2022
Анна Торхова
145
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето
Фото: ИА «Сусанин»
145
0

В ближайшие дни температурный фон не изменится.

Ижевск. Удмуртия. Погодные условия в Удмуртии в ближайшие дни не изменятся. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 30 июля столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов по Цельсию. Днем покажут +23…+28.

В воскресенье днем также ожидается до +28 градусов, пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В первый день августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Днем будет +20…+25.

2 августа дожди сохранятся, температура воздуха не изменится. 

14:50, 29 июля, 2022
Анна Торхова
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#лето