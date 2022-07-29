Кратковременные дожди ожидаются в Удмуртии 1 августа

Ижевск. Удмуртия. Погодные условия в Удмуртии в ближайшие дни не изменятся. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на 30 июля столбики термометров опустятся до +8…+13 градусов по Цельсию. Днем покажут +23…+28.

В воскресенье днем также ожидается до +28 градусов, пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В первый день августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, порывистый ветер. Днем будет +20…+25.

2 августа дожди сохранятся, температура воздуха не изменится.