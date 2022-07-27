Итоги дня: заявка Удмуртии на вакцину от ковида и минус один кандидат на выборах главы республики

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 27 июля, коронавирусом заразились 32 человека.

Ремонт

На ремонт общежитий УдГУ выделено более 42,5 млн рублей. Работы по приведению зданий в порядок уже идёт.

Внезапный карьер

На землях сельхозназначения между деревнями Кечур и Вишур Малопургинском районе Удмуртии обнаружен несанкционированный карьер по добыче гравия и глины.

Поезд задержан

Поезд дальнего следования №451 «Ижевск-Адлер» был задержан на несколько часов утром 27 июля из-за схода селя на одном из перегонов.

Заявка на вакцину

Минздрав Удмуртии направил заявку в федеральное министерство здравоохранения на получение назальной вакцины от коронавируса.

Снял кандидатуру

Кандидат на пост главы Удмуртии от «Партии возрождения России» Сергей Антонов снял свою кандидатуру с предстоящих сентябрьских выборов.