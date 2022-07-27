Ижевск. Удмуртия. Политтехнолог Сергей Антонов снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии. Об этом он написал в среду, 27 июля, на своей странице «ВКонтакте».

«Вчера, 26 июля, я уведомил избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры. Решение принял осознано и убеждён, что в сложившейся ситуации — это единственно верное решение. Выдвинув свою кандидатуру, я провёл много встреч с избирателями, собрал необходимое количество подписей, проанализировал самые главные проблемы республики», — написал Антонов.

Он также перечислил причины, которые заставили его снять кандидатуру. При этом Антонов призвал жителей республики не игнорировать сами выборы 11 сентября и прийти на избирательные участки.

Таким образом, на данный момент в предвыборной гонке на пост главы Удмуртии участвуют семь человек: Тимур Ягафаров от ЛДПР, Владимир Сегал от «Партии пенсионеров», Александр Сыров от КПРФ, Георгий Лещев от «Зелёной альтернативы», Вадим Белоусов от «Справедливой России», Юрий Мишкин от «Коммунистов России» и действующий руководитель республики Александр Бречалов от «Единой России».