Удмуртия направила заявку в Минздрав России на получение назальной вакцины от ковида

Ижевск. Удмуртия. Уровень заболеваемости коронавирусом в Удмуртии стал повышаться. Видео обращение заместителя главврача Республиканской клинической инфекционной больницы Натальи Кирпичевой опубликовала в своём ТГ-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

«В настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом в Удмуртии стал повышаться. Больные поступают, количество коек в стационарах увеличено», — сказала Кирпичева.

Она призвала прививаться тех жителей региона, у которых уже подходит к концу срок предыдущей вакцинации.

В свою очередь Эльвира Пинчук подчеркнула, что Удмуртия продолжает оставаться в зелёной зоне. Также вице-премьер, отвечая на вопросы жителей в комментариях, рассказала, что Минздрав Удмуртии направил заявку в федеральный Минздрав на получение назальной вакцины от ковида.

«Как только появится информация о начале поставок, обязательно сообщим», — заверила Эльвира Пинчук.

Напомним, в ноябре 2021 года назальную экспериментальную вакцину от ковида испытал на себе президент России Владимир Путин.