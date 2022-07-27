На сельхозугодьях Малопургинского района нашли несанкционированный карьер

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии нашли несанкционированный карьер, расположенный на сельхозземлях. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Информация о найденном карьере, расположенном между деревнями Кечур и Вишур, и свалке бытовых отходов, поступила в управление 14 июня 2022 года.

27 июня во время обследования земельного участка специалисты установили, что на карьере добывают гравийную смесь и глину. Он имеет площадь 3,6 га и вдоль его края складируется грунт. Свалку бытовых отходов не обнаружили.

Удалось установить, что данная территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, на которой можно заниматься только сельскохозяйственными работами. Собственником земли с 2010 года является организация «Малопургинский».

Общество предоставило лицензию от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, которая разрешает до 20 мая 2040 года пользоваться недрами. Проект рекультивации земли организация не показала.

По статье 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков обязаны использовать территории в соответствии с их целевым назначением и не должны наносить вред окружающей среде.

В результате несанкционированной разработки карьера нарушается плодородный слой почвы, что приводит к снижению сельскохозяйственной ценности земель.

27 июля управление объявило собственнику участка предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.