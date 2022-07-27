На ремонт общежитий Удмуртского госуниверситета направили более 42 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Ректор Удмуртского госуниверситета Галина Мерзлякова проверила ход ремонтных работ в общежитиях вуза. Как сообщила пресс-служба УдГУ, работы идут в плановом режиме.

Так, в общежитии №3 завершили ремонт жилых комнат для иностранных студентов и ремонт водосточной системы.

В общежитии №4 заменили узел учёта ГВС, завершили ремонт комнат с заменой дверей, обновили лифтовые кабины, ввести их в эксплуатацию планируется с начала учебного года. Также в здании заменили и покрасили двери в блоках, заменили напольное покрытие на втором этаже общежития.

Общая сумма текущего ремонта во всех общежитиях УдГУ составила 42,5 млн рублей.

«Студенческий городок университета готов к заселению студентов. Все абитуриенты, зачисленные в Удмуртский государственный университет, будут обеспечены местами для проживания», — заверили в вузе.