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Ижевчанина осудили за кражу электронных плат с механического завода

10:50, 01 марта, 2022
Юрий Абашев
Ижевчанина осудили за кражу электронных плат с механического завода
10:50, 01 марта, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#Ижевский механический завод
Фото: pixabay.com
319
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Мужчина незаконно проник на территорию режимного объекта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске огласили приговор в отношении 56-летнего местного жителя, укравшего с Ижевского механического завода электронные платы и другие детали. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В сентябре 2021 году мужчина незаконно проник в помещение одного из корпусов режимного предприятия. Оттуда он похитил электронные платы и тиристоры на общую сумму более 27 тыс. рублей. На другой день злоумышленник решил повторить свой рейд, ему даже удалось вновь завладеть платами, но в этот раз его настигла охрана завода.

Свою вину мужчина признал. Также он добровольно возместил нанесённый ущерб. Приговором суда злоумышленнику назначили наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно. Испытательный срок составил полгода.

Приговор вступил в силу.

10:50, 01 марта, 2022
Юрий Абашев
319
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#Ижевский механический завод