Ижевчанина осудили за кражу электронных плат с механического завода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске огласили приговор в отношении 56-летнего местного жителя, укравшего с Ижевского механического завода электронные платы и другие детали. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В сентябре 2021 году мужчина незаконно проник в помещение одного из корпусов режимного предприятия. Оттуда он похитил электронные платы и тиристоры на общую сумму более 27 тыс. рублей. На другой день злоумышленник решил повторить свой рейд, ему даже удалось вновь завладеть платами, но в этот раз его настигла охрана завода.

Свою вину мужчина признал. Также он добровольно возместил нанесённый ущерб. Приговором суда злоумышленнику назначили наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% зарплаты в доход государства условно. Испытательный срок составил полгода.

Приговор вступил в силу.