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Ижевский механический завод прошёл квалификационные испытания

15:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский механический завод прошёл квалификационные испытания
15:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод
Фото: google/maps
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Проверке подверглась серийная партия пистолета Лебедева

Ижевск. Удмуртия. Испытания серийной партии пистолета Лебедева (МПЛ), произведённой Ижевским механическим заводом, прошли успешно. Оружие признано соответствующим техзаданию. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Испытаниям подверглась партия, принятая на вооружение войск Росгвардии. Её признали соответствующей техническому заданию. Механический завод также признали способным производить МПЛ в необходимых объёмах.

«На сегодняшний день Росгвардия — это основной потребитель МПЛ и МПЛ1. Соответственно, у нее опыт применения и по количеству использования изделий линейки пистолетов Лебедева гораздо выше, чем у других структур. В Росгвардии МПЛ и МПЛ1 используются в рамках опытной эксплуатации в боевых подразделениях. Пистолет гарантированно выдерживает ресурс при использовании высокоимпульсных патронов 7Н21-01. При использовании патронов нормальной мощности ресурс пистолетов возрастает кратно. Работы по освоению изделий идут эффективно, и росгвардейцы очень ждут массового поступления пистолетов Лебедева к ним», —
отметил ведущий конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев.

15:30, 07 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод