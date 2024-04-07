Ижевский механический завод прошёл квалификационные испытания

Ижевск. Удмуртия. Испытания серийной партии пистолета Лебедева (МПЛ), произведённой Ижевским механическим заводом, прошли успешно. Оружие признано соответствующим техзаданию. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Испытаниям подверглась партия, принятая на вооружение войск Росгвардии. Её признали соответствующей техническому заданию. Механический завод также признали способным производить МПЛ в необходимых объёмах.

«На сегодняшний день Росгвардия — это основной потребитель МПЛ и МПЛ1. Соответственно, у нее опыт применения и по количеству использования изделий линейки пистолетов Лебедева гораздо выше, чем у других структур. В Росгвардии МПЛ и МПЛ1 используются в рамках опытной эксплуатации в боевых подразделениях. Пистолет гарантированно выдерживает ресурс при использовании высокоимпульсных патронов 7Н21-01. При использовании патронов нормальной мощности ресурс пистолетов возрастает кратно. Работы по освоению изделий идут эффективно, и росгвардейцы очень ждут массового поступления пистолетов Лебедева к ним», —

отметил ведущий конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев.