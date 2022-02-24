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В Ижевске 42 пары зарегистрировали брак в последнюю зеркальную дату десятилетия

17:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Ижевске 42 пары зарегистрировали брак в последнюю зеркальную дату десятилетия
17:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
289
0
#Ижевск\n#ЗАГС\n#свадьбы\n#календарь
Фото: pixabay
289
0

До следующей придется ждать 8 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске молодожены снова выбирают для регистрации брака «красивую» дату. 20 февраля 2022 года в столице связались супружескими узами 42 пары, сообщает пресс-служба администрации города.

Новобрачных чествовали в отделе ЗАГС Ленинского района и в республиканском Доме дружбы народов.

Двойка стала действительно знаковым символом минувшего вторника. 22 февраля 2022 года стало вторым днем новой недели и 22 лунным днем.

Отметим, 22.02.2022 является числовым палиндромом, то есть, зеркальной датой. Следующий календарный палиндром наступит через 8 лет – 03.02.2030.

17:40, 24 февраля, 2022
Андрей Поносов
289
0
#Ижевск\n#ЗАГС\n#свадьбы\n#календарь