В Ижевске 42 пары зарегистрировали брак в последнюю зеркальную дату десятилетия

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске молодожены снова выбирают для регистрации брака «красивую» дату. 20 февраля 2022 года в столице связались супружескими узами 42 пары, сообщает пресс-служба администрации города.

Новобрачных чествовали в отделе ЗАГС Ленинского района и в республиканском Доме дружбы народов.

Двойка стала действительно знаковым символом минувшего вторника. 22 февраля 2022 года стало вторым днем новой недели и 22 лунным днем.

Отметим, 22.02.2022 является числовым палиндромом, то есть, зеркальной датой. Следующий календарный палиндром наступит через 8 лет – 03.02.2030.