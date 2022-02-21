Летом в Ижевске пройдут вторые Международные детские инклюзивные творческие игры

Ижевск. Удмуртия. В августе 2022 года в Ижевске пройдут вторые Международные детские инклюзивные творческие игры. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

В играх предусмотрены соревновательная, фестивальная и деловая программы. Для участников проведут конференции, лекции, мотивационные тренинги и флешмобы, экскурсионные программы и маршруты, будет работать инклюзивный детский пресс-центр. Также планируются мастер-классы по всем направлениям творчества и по различным направлениям социокультурной реабилитации.

В первых играх в 2021 году в Хабаровске участвовало более тысячи детей из России и 5 стран мира. Ребята из Удмуртии выступали с вокальными и инструментальными номерами, танцевали в колясках, исполняли жестовые песни, создавали видеосюжеты. После первых игр в Удмуртии было реализовано много социально значимых проектов, которые активно развивают детское творческое движение.

«Важно, чтобы регион-соорганизатор имел опыт и проверенную репутацию по обеспечению безопасности участников и, конечно, представлял территорию нашей страны, имеющую большие культурные традиции и практику реализации серьезных фестивалей искусств и других событий в области мировой культуры. Удмуртия — одна из лучших и надежных площадок для реализации вторых Международных детских инклюзивных творческих игр», — прокомментировала председатель совета всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко.

Инклюзивные детские игры привлекают внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и расширяют представления о возможностях человека. Также конкурс помогает детям с инвалидностью обрести уверенность в своих силах.