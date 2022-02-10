Огни у мемориалов павшим воинам в Удмуртии будут обслуживать безвозмездно

Ижевск. Удмуртия. Огни памяти в Удмуртии будут обслуживать на безвозмездной основе. Поставки природного газа к мемориалам героям Великой Отечественной войны должны быть бесплатными.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин председателю правительства и руководству «Газпрома». Документ опубликован на сайте главы государства.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», – говорится в поручении президента по итогам совещания с федеральным кабинетом министров.

Распоряжение президента должно быть исполнено до 1 мая 2022 года.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в республике горят 6 Вечных огней, также насчитывается 42 огня Памяти в честь погибших в Великой Отечественной войне.