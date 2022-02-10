Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Огни у мемориалов павшим воинам в Удмуртии будут обслуживать безвозмездно

15:45, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
Огни у мемориалов павшим воинам в Удмуртии будут обслуживать безвозмездно
15:45, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
822
0
#Удмуртия\n#победители\n#Великая Отечественная Война\n#Вечный Огонь
Фото: ИА «Сусанин»
822
0

О бесплатной поставке газа распорядился президент страны.

Ижевск. Удмуртия. Огни памяти в Удмуртии будут обслуживать на безвозмездной основе. Поставки природного газа к мемориалам героям Великой Отечественной войны должны быть бесплатными.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин председателю правительства и руководству «Газпрома». Документ опубликован на сайте главы государства.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», – говорится в поручении президента по итогам совещания с федеральным кабинетом министров.

Распоряжение президента должно быть исполнено до 1 мая 2022 года.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в республике горят 6 Вечных огней, также насчитывается 42 огня Памяти в честь погибших в Великой Отечественной войне.

15:45, 10 февраля, 2022
Андрей Поносов
822
0
#Удмуртия\n#победители\n#Великая Отечественная Война\n#Вечный Огонь