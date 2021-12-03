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В село Карсовай около 2 месяцев не ходят автобусы из райцентра Балезино

10:10, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
В село Карсовай около 2 месяцев не ходят автобусы из райцентра Балезино
10:10, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
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#Балезино\n#Удмуртия\n#автобус
Фото: ИА «Сусанин»
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Торги по определению перевозчика не состоялись из-за отсутствия заявок.

Карсовай. Удмуртия. Село Карсовай лишилось транспортного сообщения с районным центром Балезино как минимум до февраля 2022 года. Как сообщили в администрации района, конкурс по определению перевозчика не состоялся.

Ранее в группе «Балезино» в соцсети «ВКонтакте» появился пост с жалобой на отсутствие регулярного автобусного маршрута.

«В село Карсовай Балезинского района, где живёт около двух тысяч человек, не ходит автобус из районного центра Балезино уже несколько месяцев», — говорилось в сообщении.

Местные жители в комментариях поддержали негодование.

Администрация района прокомментировав ситуацию сообщила, что в июле и октябре 2021 года прошли конкурсы на перевозку на основе нерегулируемого тарифа по маршруту Балезино-Карсовай. Однако заявок от подрядчиков так и не поступило.

«В феврале 2022 года планируется проведение нового конкурса», — сообщили в райадминистрации.

10:10, 03 декабря, 2021
Юрий Абашев
215
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#автобус
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