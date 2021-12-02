В Ижевске наградили победителей акции «Бабушкин защитник»

Она призвана защитить близких от уловок мошенников в интернете.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло награждение победителей акции «Бабушкин защитник».

Сама акция проходила в столице Удмуртии с 27 сентября по 10 ноября 2021 года. В ней приняли участие 367 школьников 1-7 классов. Самые юные ученики с 1 по 3 класс создавали рисунки, дети 4-5 классов составляли кроссворды, а учащиеся 6-7 классов писали эссе. Все их работы были связаны с вопросами финансовой грамотности. В них дети затрагивали важные темы о том, как можно уберечь себя от уловок мошенников.

О финансовой грамотности в наше время можно услышать где угодно, но не все обращают на это должное внимание. Именно поэтому создатели хотели помочь старшему поколению разобраться в сложной для них теме. Для этого дети и внуки со своими работами шли к бабушкам и дедушкам и объясняли сложные вещи простыми словами, а вдобавок дарили рисунок, кроссворд или эссе.

«Этот проект о том, что есть базовые принципы, которые не надо нарушать, и тогда все будет нормально. Чтобы рассказать об этом, должно быть какое-то колоссальное количество людей, и вот придумана акция, позволяющая это сделать», - рассказал заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Из-за эпидемии коронавируса проект проводился в дистанционном формате. Его организовали представители администрации Ижевска, отделения Центробанка России в Удмуртии, центра финансового просвещения Удмуртии, дворца детского (юношеского) творчества и Совета отцов Удмуртской Республики. Рисунок, кроссворд или эссе нужно было выполнить на специальном листке, показать своим родным и поговорить с ними на тему финансовой грамотности. Фотоотчеты о проделанной работе проверяла комиссия. Все дети получили сертификаты участника, а 1 декабря 10 победителям и 30 создателям лучших работ вручили путевки в детские лагеря, сертификаты в магазины и настольные игры.

«Теперь уже на 100% уверен, что проект будет ежегодным. Мы знаем, что заинтересованность проявляют и другие регионы, так что точно будем транслировать его на республику. Сейчас с министерством образования ведутся переговоры, для того чтобы запустить акцию во все наши районы и города. В следующем году в Ижевске проект сделаем еще более глобальным, в идеале в нем поучаствует каждый школьник и детсадовец из старшей группы. Если бы это заработало, мы бы смогли прийти в каждую семью, чего мы обязательно добьемся», — прокомментировал заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.