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Экстренные службы Удмуртии проведут учения по ликвидации последствий автокатастрофы

14:45, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
Экстренные службы Удмуртии проведут учения по ликвидации последствий автокатастрофы
14:45, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
518
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#МЧС\n#учения
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
518
0

Местом проведения станет Алнашский район.

Алнаши. Удмуртия. 30 ноября в Алнашском районе пройдут учения по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Тренировка пройдут с 12:00 до 14:00 у деревни Шубино, располагающейся на 60 км федеральной трассы М-7 «Волга».

В учениях примут участие пожарные, спасатели, сотрудники дорожной полиции и работники скорой помощи. Ожидается большое скопление техники и личного состава. Граждан просят сохранять спокойствие.

14:45, 29 ноября, 2021
Юрий Абашев
518
0
#Алнаши\n#Удмуртия\n#МЧС\n#учения
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