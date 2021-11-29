Экстренные службы Удмуртии проведут учения по ликвидации последствий автокатастрофы

Местом проведения станет Алнашский район.

Алнаши. Удмуртия. 30 ноября в Алнашском районе пройдут учения по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Тренировка пройдут с 12:00 до 14:00 у деревни Шубино, располагающейся на 60 км федеральной трассы М-7 «Волга».

В учениях примут участие пожарные, спасатели, сотрудники дорожной полиции и работники скорой помощи. Ожидается большое скопление техники и личного состава. Граждан просят сохранять спокойствие.