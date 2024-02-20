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В Ижевске на улице Пойма пройдут пожарно-тактические учения

10:00, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на улице Пойма пройдут пожарно-тактические учения
10:00, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
312
0

Местом тренировок станет корпус с мебельным производством.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 20 февраля, на улице Пойма в Ижевске пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Тренировка пожарных пройдёт на объекте, где размещено производство корпусной мебели по адресу: улица Пойма, 25. В учениях примут участие силы и средства ижевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по УР и служб жизнеобеспечения города.

Горожан просят сохранять спокойствие и не мешать работе оперативных служб.

10:00, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения