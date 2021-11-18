С начала 2021 года в перинатальном центре Удмуртии выходили 428 недоношенных младенцев

Ежегодно в республике рождается до 1 050 таких малышей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года специалисты перинатального центра выходили 428 недоношенных детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Каждый год в Удмуртии преждевременно появляется на свет 1 000-1 050 младенцев, более половины из них — в перинатальном центре первой РКБ в Ижевске. Самый маленький ребёнок, которого удалось спасти врачам, весил всего 630 грамм. Девочке было всего 25 недель.

Благодаря работе врачей-неонатологов, выживаемость новорождённых массой от 500 до 1 000 грамм (недоношенными считаются до 1 500 грамм), составила 90%, а массой от 1 кг до 1,5 кг — 100%.

«Сейчас в перинатальном центре имеются аппараты ИВЛ для проведения всех необходимых видов поддержки дыхания, транспортный кювез с аппаратом ИВЛ, УЗИ экспертного класса, компаундер для набора медикаментов в стерильных условиях в необходимых дозировках», — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, что в перинатальный центр закупили новое оборудование для искусственного оплодотворения.