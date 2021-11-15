Жители Удмуртии смогут принять участие в обсуждении ремонта дорог в 2022 году

Также можно будет поделиться мнением о проделанной работе в текущем году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится общественное обсуждение итогов дорожной компании 2021 года, проведённой в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие пройдет 19 ноября в 15:00 в здании Миндортранса Удмуртии на улице Кирова, 22. Участникам представят отчет о проделанной за год работе, а также фото и видеоматериалы. Во время встречи будут обсуждаться планы ремонта дорог в рамках нацпроекта на 2022 год.

Присутствовать на встрече может любой желающий, но для этого нужно заранее направить заявку в свободной форме на почту mail@mtr.udmr.ru. На самом мероприятии нужно иметь при себе медицинскую маску.

С начала проекта в Удмуртии отремонтирован 101 участок дорог регионального и местного значения общей протяженностью 134,8 км. Они были отремонтированы в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можге и в 11 районах республики.

Также для повышения безопасности дорожного движения на 2 участках региональных трасс, общей протяженностью 2,3 км, провели устройство освещения и установили 15 комплексов фото-видеофиксации.

Напомним, что на ремонт и строительство дорог в 2022 году из федерального бюджета выделят 2,4 млрд рублей.