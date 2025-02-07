Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют девять участков дорог, ведущих к медучреждениям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Специалистам предстоит обновить 5,4 км дорожного полотна в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, а также в Завьяловском, Селтинском, Вавожском, Сарапульском и Можгинском районах. Также на объектах дорожники обустроят тротуары, пешеходные переходы и искусственные неровности.

В Можгинском районе предстоит отремонтировать два участка дорог общей протяжённостью 1,7 км в сёлах Пычас и Большая Пудга.

«В селе Пычас запланирован ремонт улицы Советская. Участок был выбран в связи с важностью дороги для местных жителей, поскольку она ведет к участковой больнице, школе и двум детским садам», — пояснил первый заместитель главы Можгинского района Иван Тубылов.

В селе Большая Пудга обновят участок дороги по улице Центральной, которая ведёт к ФАПу.

«Очень хочется верить, что с новыми дорогами, обновляющимися больницами, поликлиниками, ФАПами в деревни будет возвращаться молодежь с желанием там жить и работать», — заявила председатель общественного совета при Миндортрансе Удмуртии Анастасия Карманова.

Начать дорожный сезон планируется в мае, но, если погода позволит, то к работам могут приступить раньше.