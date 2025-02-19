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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году в Удмуртии планируют увеличить номерной фонд отелей

10:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Удмуртии планируют увеличить номерной фонд отелей
10:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Удмуртия\n#туризм\n#планы\n#отель
Источник фото: unsplash.com (Dave Photoz)
74
0

Речь идет об объектах с 3 и 4 звёздами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии поставили задачу увеличить номерной фонд отелей 3 и 4 звезд в 2025 году. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

В планах также привлекать в регион всё больше туристов, а чтобы они оставались дольше, нужны новые комфортабельные номера. 

Напомним, что в 2024 году турпоток в Удмуртии впервые составил почти 1,7 млн человек. А в конце лета и начале осени вырос внутренний туризм

В минувшем году туротрасль принесла в бюджет региона 2,4 млрд рублей налогов, что на 26% больше 2023 года. Также на 21% вырос объём платных услуг в этой отрасли. Сейчас в турбизнесе Удмуртии заняты 2500 предпринимателей. 

И так как регион начинает развиваться в этой сфере, в 2025 году в республике не планируется вводить туристический налог. 

10:20, 19 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Удмуртия\n#туризм\n#планы\n#отель