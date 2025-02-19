Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии поставили задачу увеличить номерной фонд отелей 3 и 4 звезд в 2025 году. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

В планах также привлекать в регион всё больше туристов, а чтобы они оставались дольше, нужны новые комфортабельные номера.

Напомним, что в 2024 году турпоток в Удмуртии впервые составил почти 1,7 млн человек. А в конце лета и начале осени вырос внутренний туризм.

В минувшем году туротрасль принесла в бюджет региона 2,4 млрд рублей налогов, что на 26% больше 2023 года. Также на 21% вырос объём платных услуг в этой отрасли. Сейчас в турбизнесе Удмуртии заняты 2500 предпринимателей.

И так как регион начинает развиваться в этой сфере, в 2025 году в республике не планируется вводить туристический налог.