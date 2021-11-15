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Сотрудники лечебных учреждений Удмуртии отмечены медалями Луки Крымского

10:40, 15 ноября, 2021
Андрей Поносов
Сотрудники лечебных учреждений Удмуртии отмечены медалями Луки Крымского
10:40, 15 ноября, 2021
Андрей Поносов
98
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#Удмуртия\n#Президент России\n#Минздрав\n#коронавирус\n#медики\n#награды
Фото: пресс-служба Минздрава УР
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Награды вручат медикам за вклад в борьбу с коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. Президент России подписал указ о вручении государственных наград медицинским работникам. В списке награжденных медалями Луки Крымского – 21 сотрудник учреждений здравоохранения Удмуртии, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Как следует из текста президентского указа, медицинские работники отмечены «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

В числе удостоенных медали Луки Крымского – врачи и фельдшеры ижевской станции скорой медицинской помощи, врач сарапульской городской больницы, фельдшеры, медсестры и санитарки специализированных центров по лечению больных ковидом Удмуртии. Награды отличившимся вручат в торжественной обстановке до конца года.

Напомним, медаль Луки Крымского учреждена Владимиром Путиным в 2020 году как государственная награда Российской Федерации за заслуги в здравоохранении. Медаль названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого). 

Награда вручается врачам, а также среднему и младшему медицинскому персоналу за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья.

10:40, 15 ноября, 2021
Андрей Поносов
98
0
#Удмуртия\n#Президент России\n#Минздрав\n#коронавирус\n#медики\n#награды
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