Более 60 учителей Удмуртии получили денежные премии за достижения в сфере образования

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошла церемония награждения учителей республики. Об этом сообщает администрация главы и правительства региона.

Почётные грамоты и благодарности за достижения в сфере образования вручили 65 работникам отрасли. 15 учителей получили премии в 200 тыс. рублей за победы на федеральном уровне. Ещё 25 педагогов получили премии 50 тыс. рублей за победы на региональном уровне. Аналогичную премию выплатили 25 преподавателям, набравшим высокие баллы в конкурсе.

Одна из участниц конкурса, учительница английского языка школы №74 Елена Бубекова, получила награду федерального уровня уже во второй раз. Педагог отмечает, что мотивацию для участия она нашла в своих учениках.

«Задача учителя — научить каждого ученика быть открытым миру, новым знаниям, демонстрировать эту открытость не только на уроках, но и в реальной жизни. Я горжусь своими учениками, которые на протяжении всей моей профессиональной карьеры были рядом», — высказалась Елена Бубекова.

Напомним, 5 октября в России отмечается День учителя.