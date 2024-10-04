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Более 60 учителей Удмуртии получили денежные премии за достижения в сфере образования

11:00, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 60 учителей Удмуртии получили денежные премии за достижения в сфере образования
11:00, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#Ижевск\n#премии\n#награды\n#учителя
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
223
0

Из них 15 получили по 200 тыс. рублей за победы в конкурсе на федеральном уровне.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошла церемония награждения учителей республики. Об этом сообщает администрация главы и правительства региона.

Почётные грамоты и благодарности за достижения в сфере образования вручили 65 работникам отрасли. 15 учителей получили премии в 200 тыс. рублей за победы на федеральном уровне. Ещё 25 педагогов получили премии 50 тыс. рублей за победы на региональном уровне. Аналогичную премию выплатили 25 преподавателям, набравшим высокие баллы в конкурсе.

Одна из участниц конкурса, учительница английского языка школы №74 Елена Бубекова, получила награду федерального уровня уже во второй раз. Педагог отмечает, что мотивацию для участия она нашла в своих учениках.

«Задача учителя — научить каждого ученика быть открытым миру, новым знаниям, демонстрировать эту открытость не только на уроках, но и в реальной жизни. Я горжусь своими учениками, которые на протяжении всей моей профессиональной карьеры были рядом», — высказалась Елена Бубекова. 

Напомним, 5 октября в России отмечается День учителя.

11:00, 04 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#Ижевск\n#премии\n#награды\n#учителя