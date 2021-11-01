Республиканский центр социальных выплат начал работу в Удмуртии

Его возглавила Светлана Соболева.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начал работу Республиканский центр социальных выплат. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала министр социальной политики республики Татьяна Чуракова в понедельник, 1 ноября.

«Завершён очередной этап реорганизации социальной отрасли в Удмуртской Республике. На сегодня в министерстве осуществляют деятельность 11 юрлиц — головных учреждений с филиалами на местах. С 1 ноября 2021 года в республике работают Управление социальной защиты населения Удмуртской Республики при министерстве и казённое учреждение Удмуртской Республики "Республиканский центр социальных выплат"», — написала министр.

Она отметила, что все этапы реорганизации были определены «дорожной картой» мероприятий по оптимизации структуры органов социальной защиты населения и органов опеки и попечительства, которая значительно облегчила осуществление поставленных задач.

«Получатели мер социальной поддержки — жители нашей республики не должны заметить организационных изменений, поскольку приём населения продолжается по прежним адресам органов соцзащиты населения и органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», — подчеркнула Татьяна Чуракова.

Она также отметила, что в настоящее время количество получателей мер социальной поддержки в Удмуртии составляет более 450 тысяч человек. При этом развитие цифровых технологий, обеспечение возможности подать заявление через портал Госуслуг позволит значительно улучшить качество предоставления услуг Минсоцполитики Удмуртии.

«Подать заявление через портал Госуслуги совсем не сложно, это можно сделать прямо из дома с компьютера или с сотового телефона — быстро и удобно. И главное — безопасно, что важно в период непростой ситуации, связанной с распространением COVID-19», — отметила министр.

Она заверила, что все возложенные на Управление социальной защиты населения и Республиканский центр социальных выплат обязательства выполняются в полном объёме.

Отметим, что начальником Управления соцзащиты населения Удмуртии назначили Марину Долматову, а директором Республиканского центра социальных выплат — Светлану Соболеву.

«Оба руководителя имеют большой опыт работы в сфере социальной защиты населения, а также высокие показатели эффективности своей деятельности», — заверила Татьяна Чуракова.

Также отметим, что Республиканский центр соцвыплат займётся предоставлением государственных услуг и мер социальной поддержки населения. Более подробный перечень обоих направлений можно узнать на интерактивном портале соцзащиты населения Удмуртии.