Он возглавлял республику с 1985 по 1990 год.

Ижевск. Удмуртия. Ушел из жизни бывший первый секретарь Удмуртского обкома КПСС Петр Семенович Грищенко. Видный государственный деятель и почетный гражданин Удмуртской Республики скончался на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба регионального Госсовета.

Петр Семенович родился 29 ноября 1931 года в Красноярском крае. Свою трудовую деятельность он начинал рабочим на железной дороге. Затем был избран секретарем комсомольской ячейки, позже – руководителем партийной организации Магнитогорского металлургического комбината, занимал должность второго секретаря Челябинского обкома партии.

Свои неординарные управленческие качества Грищенко реализовал на посту первого секретаря обкома КПСС Удмуртской АССР. Заступив на должность в 1985 году, он в кратчайшие сроки обеспечил формирование и реализацию программы социально-экономического развития Удмуртии по 11 направлениям: «Дороги», «Жилье», «Товары народного потребления», «Самообеспечение», «Культура», «Кадры» и другим.

Именно благодаря П. С. Грищенко в Удмуртии началось массовое дорожное строительство. Появилась асфальтированная дорога до Глазова, были проложены автотрассы к большинству районных центров. Начинания Петра Семеновича до сих пор составляют основу стратегического планирования развития республики.

За свою работу Грищенко был отмечен орденом Ленина, орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В 2010 году Петру Семеновичу было присвоено звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».