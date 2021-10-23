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В Удмуртии с 30 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров

19:46, 23 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии с 30 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров
19:46, 23 октября, 2021
Андрей Бирюков
777
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун\n#торговля
Фото: unsplash.com
777
0

Несовершеннолетним запретили посещать торговые центры без взрослых.

Ижевск. Удмуртия. С 30 октября в торговые центры Удмуртии будут пускать по QR-кодам. Как сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», это часть новых ограничений по коронавирусу. 

С 30 октября по 7 ноября торгово-развлекательные центры, общепит, СПА и салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани и сауны должны требовать у посетителей сертификаты о вакцинации или переболевшего COVID-19. «Проходным» документом также будет являться отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа до посещения. На входе сотрудники упомянутых организаций должны будут измерять температуру. 

Запрещено посещение торговых центров несовершеннолетними без взрослых. При этом детям ПЦР-тесты не нужны.

19:46, 23 октября, 2021
Андрей Бирюков
777
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#локдаун\n#торговля
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