Удар ковида по пенсионерам в Удмуртии и случайное убийство, совершённое Алеком Болдуином: что произошло минувшей ночью

О чём писали, пока вы спали





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Снега сегодня не обещают, зато ожидаются небольшие дожди и высокая влажность.

Пожилые под угрозой

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии, показатель заболеваемости ковидом среди граждан старше 65 лет превышает среднереспубликанский в 1,9 раз. За 41 неделю 2021 года заразились 695 человек (294,12 на 100 тыс. населения).

Время менять резину

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов напомнил автолюбителям, что несмотря на то, что выпавший 21 октября снег уже растаял, необходимость смены летней резины на зимнюю не отпала.

«Летняя резина при температуре ниже 5 градусов перестает обеспечивать должное сцепление с дорогой. Даже при отсутствии снега проезжая часть может обледенеть», — отметил Семёнов.

Также он привёл печальную статистику: с начала года в ДТП на территории Удмуртии погибли 113 человек, включая 7 детей. Травмы получили 1 270 участников движения.

Гибель мужчины

В поселке Новый Надеждинского района Приморья на 55-летнего мужчину упал козырек подъезда, сообщает RG.ru. Пострадавшего доставили в больницу, но там спасти его жизнь не удалось.

Отдых в больнице

Королева Великобритании Елизавета II по советам врачей провела ночь в больнице. Об этом пишет «МИР 24». Медики рекомендовали отдохнуть венценосной особе несколько дней под присмотром специалистов.

Выстрел на съёмках

На съемках фильм «Ржавчина» с участием актёра Алека Болдуина была смертельно ранена женщина-оператор, сообщает «Газета.ru». Выстрел из оружия для реквизита был произведён знаменитым актёром. Произошло это во время съёмок сцены, когда люди в кадре должны были открыть огонь из винтовок, но оказалось, что заряжены они были боевыми патронами.