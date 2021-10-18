В Удмуртии за минувшие выходные произошло два смертельных ДТП

Одна из жертв шла по трассе в тёмное время суток.

Ижевск. Удмуртия. В дорожных авариях в Удмуртии за минувшие выходные погибли два человека. Информацию предоставил 1 отдел УГИБДД по Удмуртской Республике.

16 октября в Ярском районе 48-летний водитель «Гранты», которого ранее лишили права садиться за руль, не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб. В салоне также находился 30-летний пассажир, которому оказали разовую медпомощь.

Около 19:00 17 октября на 74 км «Подъезда к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» автомобиль «КамАЗ» сбил 46-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, шла по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. От удара пешеход скончался.