В Удмуртии стартовала всероссийская перепись населения

Переписчикам предстоит опросить жителей в почти 2 тыс. населенных пунктах.

Ижевск. Удмуртия. Более 2,7 тыс. сотрудников Росстата обеспечат проведение всероссийской переписи населения в Удмуртии. Им предстоит обойти почти 2 тыс. населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Напомним, 15 октября во всех регионах страны началось самое массовое социологическое исследование последнего десятилетия. Первоначально оно было запланировано на октябрь 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса перепись перенесли сначала на апрель, а затем и на октябрь 2021 года.

Это первая в истории страны цифровая перепись населения. Почти вся первичная информация будет собираться сразу на электронные носители. Переписчики будут работать с планшетными компьютерами, а граждане с 15 октября по 8 ноября смогут самостоятельно ответить на вопросы переписного листа через портал госуслуг.

В Удмуртии будет работать 2 731 переписчик. До 14 ноября им предстоит опросить жильцов более 571 тыс. домохозяйств в 1 963 населенных пунктах республики.

Переписные листы содержат 33 вопроса. Гражданам предложат обозначить свой пол, возраст, национальность, уровень образования и владения языками, указать источники доходов и степень занятости. Отдельный блок вопросника содержит 10 вопросов о жилищных условиях граждан.

Моментом, с которого гражданин не подлежит переписи, установлено 1 октября 2021 года. Лица, умершие до этой даты и младенцы, родившиеся после нее, в переписи не учитываются.

Напомним, ранее МВД по Удмуртии напомнило жителям региона о мерах безопасности в период всероссийской переписи, в том числе предупредив о возможных мошенничествах.

Весь период проведения переписи для граждан будет работать горячая телефонная линия Росстата. Вопросы можно задавать с 10:00 до 22:00 (время местное) по бесплатному номеру 8-800-707-20-20.