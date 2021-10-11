Жителей Удмуртии предупредили о возможных мошенничествах во время переписи населения

Полиция проинформировала, как отличить сотрудников Росстата от лжепереписчиков.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии проинформировали о том, как не стать жертвой мошенников во время Всероссийской переписи населения. О наиболее важных аспектах обеспечения личной безопасности сообщили в МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартует во всех регионах страны с 15 октября 2021 года. Лица, предлагающие ответить на вопросы переписи до этой даты, могут оказаться мошенниками.

Переписчиков легко отличить по брендированным аксессуарам. Для сотрудников Росстата изготовлены фирменные жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения. Их ношение является обязательным.

Перед тем как перейти к вопросам и заполнению бланков, переписчик должен представиться, предъявить служебное удостоверение и паспорт. Проводить опрос граждан на улице или во дворах запрещено.

Отвечать на вопросы анкеты нужно только лично сотруднику Росстата. Для проведения переписи не используется телефонная связь или рассылка СМС-сообщений. Людям, предлагающим пройти перепись по телефону, никаких сведений сообщать нельзя.

Если переписчик не застал жильцов дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг.

Переписчиков не могут интересовать данные паспорта и другие персональные сведения. Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого и носит обезличенный характер. Никаких подтверждающих документов предъявлять не нужно.

Переписчикам запрещено требовать с граждан какое-либо вознаграждение, а также заниматься политической агитацией или рекламировать товары и услуги.

Если у опрашиваемого при встрече с переписчиком появятся сомнения в законности происходящего, об этом необходимо сообщить в полицию по номеру 02, с сотовых телефонов - 102.