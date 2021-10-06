Итоги дня: введение обязательной вакцинации в Удмуртии и возможное увеличение рабочих дней у врачей

Главные новости среды.
Ижевск. Удмуртия. Сегодня стало известно, что в Удмуртии 284 человека заболели коронавирусом.
Обязательная вакцинация
В Удмуртии опубликовали список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. В него вошли труженики профессий, где приходится часто контактировать с людьми.
Благоустроят лес
В Тимирязевском лесу Ижевска, который не будет вырубаться под застройку, планируют провести благоустройство. Здесь появятся тропы здоровья, скамейки для отдыха и полосы препятствий.
Набросился на бабушку
В Игринском районе Удмуртии 47-летнего сельчанина обвиняют в изнасиловании 79-летней женщины.
В армию
Порядка 1,4 тыс. призывников из Удмуртии отправятся в ближайшие недели на службу в армию и Росгвардию. С 1 октября в России стартовала кампания по призыву граждан на военную службу, которая продлится до конца года.
Нагрузка врачей
В Удмуртии могут увеличить количество рабочих дней для врачей, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом станет хуже.