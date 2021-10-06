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Итоги дня: введение обязательной вакцинации в Удмуртии и возможное увеличение рабочих дней у врачей

18:10, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
Итоги дня: введение обязательной вакцинации в Удмуртии и возможное увеличение рабочих дней у врачей
18:10, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#лес\n#городская среда\n#армия
Фото: pixabay.com
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Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. Сегодня стало известно, что в Удмуртии 284 человека заболели коронавирусом. 

Обязательная вакцинация

В Удмуртии опубликовали список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. В него вошли труженики профессий, где приходится часто контактировать с людьми.

Благоустроят лес

В Тимирязевском лесу Ижевска, который не будет вырубаться под застройку, планируют провести благоустройство. Здесь появятся тропы здоровья, скамейки для отдыха и полосы препятствий. 

Набросился на бабушку

В Игринском районе Удмуртии 47-летнего сельчанина обвиняют в изнасиловании 79-летней женщины.

В армию

Порядка 1,4 тыс. призывников из Удмуртии отправятся в ближайшие недели на службу в армию и Росгвардию. С 1 октября в России стартовала кампания по призыву граждан на военную службу, которая продлится до конца года.

Нагрузка врачей

В Удмуртии могут увеличить количество рабочих дней для врачей, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом станет хуже. 

18:10, 06 октября, 2021
Юрий Абашев
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#лес\n#городская среда\n#армия
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