Врачей в Удмуртии могут вывести на работу по воскресеньям

Сейчас доктора в поликлиниках работают до последнего пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут усилить работу врачей, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом станет хуже. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Марина Петренко на брифинге с журналистами.

В качестве одной из мер рассматривается режим работы врачей в воскресенье, в то же время этот вопрос требует изменений в трудовых договорах специалистов. Необходимо и согласие врача на такие условия, поскольку уже сейчас они работают с перенапряжением. Поток больных настолько большой, что специалистам приходится принимать пациентов до позднего вечера.

«Приём в поликлинике не закрывается в 19:00, врачи работают до последнего пациента. Некоторые доктора уходят домой уже заночь. Если мы их выводим в воскресенье, то должны понимать, что в понедельник они не выйдут на работу. Вопрос обсуждается, но требует детальной проработки», — заявила Петренко.

Для борьбы с коронавирусом в Удмуртии задействованы значительные силы. Помимо непосредственно врачей, в работе принимают участие аспиранты из ИГМА и доктора-ординаторы. Также в поле вышли студенты 6 курса, которые работают в регистратурах и помогают терапевтам, и учащиеся медицинского колледжа. Задействованы резервы из узких специалистов, направления которых сейчас не обслуживаются: окулисты, дерматологи, наркологи и другие. Они работают не как терапевты, а, например, вводят данные о пациентах в регистр, экономя время врача.

Также в Петренко добавила, что из-за дельта-штамма коронавируса увеличилось число контактных: раньше у одного заболевшего выявляли в среднем по 2-3 контакта, а сейчас — 7. За последнюю неделю со всех заболевших выявили 12 тыс. контактных лиц. Ситуацию отягощает и то, что болеющие дома нарушают изоляцию, выходят из дома и контактируют с людьми.