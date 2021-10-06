Около 1,4 тыс. новобранцев из Удмуртии пополнят ряды Вооруженных сил

Сотрудники военкоматов просят жителей региона отказаться от традиционных «провожан», чтобы не подвергать риску здоровье будущих бойцов.

Ижевск. Удмуртия. Около 1,4 тыс. молодых людей из Удмуртии отправятся в ближайшие недели в ряды Вооруженных сил и Росгвардии. С 1 октября в России стартовала кампания по призыву граждан на военную службу, которая продлится до конца года. Начала работу республиканская призывная комиссия и 30 аналогичных формирований в городах и районах.

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военного комиссариата Александр Сапаров, для отбора на срочную службу в военкоматы Удмуртии вызовут около 10 тыс. юношей. Главным критерием призыва по-прежнему остается состояние здоровья потенциальных защитников Родины.

Первая отправка новобранцев с республиканского сборного пункта в воинские части намечена на 15 октября. Больше половины призывников будут постигать азы армейского ремесла в частях Сухопутных войск и Росгвардии. Также есть возможность пройти подготовку в Воздушно-космических войсках, ВДВ, Военно-морском флоте и Ракетных войсках стратегического назначения.

Кроме того, призывники с высшим образованием смогут применить свои знания в войсках. Так, этой осенью 4 выпускников ИжГТУ подали заявления о прохождении срочной службы в научной роте при Военной академии связи в Краснодаре.

На сегодняшний день принимаются все необходимые меры для предотвращения заражения новобранцев коронавирусом. По словам руководителя центра военно-врачебной экспертизы Николая Артемьева, все призывники пройдут дополнительный медосмотр и экспресс-тестирование на центральном сборном пункте. Молодых людей, у которых будут выявлены признаки заражения, направят в республиканскую инфекционную больницу.

В период отправки в войска встречи с родственниками и друзьями проводиться не будут. Также сотрудники военных комиссариатов республики убедительно просят жителей региона отказаться от традиционных «провожан», чтобы не подвергать риску здоровье будущих бойцов.

Призывников до места службы перевезут в отдельных вагонах. В пути молодых людей обеспечат защитными масками и антисептиками. После того как юноши попадут в свои подразделения, им предстоит пройти ряд карантинных мероприятий в течение 14 дней.

На это время весь вновь прибывший состав разместят в изолированной казарме, питание и обучение организуют отдельно от остальных солдат, не реже 5 раз в день новобранцам будут измерять температуру.

Молодые люди, не имеющие прививки от коронавируса, смогут пройти добровольную вакцинацию непосредственно в частях. Отметим, сегодня военные являются наиболее вакцинированной группой населения – прививку от ковида имеют 92% служащих российской армии и флота.

И добавим, до конца декабря в Удмуртии организована горячая телефонная линия по вопросам призыва на срочную службу. Звонки принимаются по номерам: (3412) 78-19-24, 68-54-11 (военный комиссариат Удмуртской Республики) и 43-16-12 (военная прокуратура Ижевского гарнизона).