Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 79-летней матери своего собутыльника

Он напал на женщину, когда её сын ушёл из дома.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии сельчанина обвиняют в изнасиловании 79-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что в ночь с 1 на 2 октября 2021 года 47-летний обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим товарищем у него дома. Вместе с ними в помещении находилась и 79-летняя мать хозяина дома.

Когда мать с сыном поругались, последний ушёл из дома. Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием препятствий, напал на женщину и под угрозами изнасиловал её. Ранее мужчина уже был судим, в том числе за подобное преступление.

Следствие назначило ряд экспертиз и будет добиваться ареста обвиняемого.