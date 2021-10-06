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Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 79-летней матери своего собутыльника

12:35, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 79-летней матери своего собутыльника
12:35, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
6753
0
#Удмуртия\n#Игра\n#криминал
Фото: twenty20.com
6753
0

Он напал на женщину, когда её сын ушёл из дома.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе Удмуртии сельчанина обвиняют в изнасиловании 79-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что в ночь с 1 на 2 октября 2021 года 47-летний обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим товарищем у него дома. Вместе с ними в помещении находилась и 79-летняя мать хозяина дома. 

Когда мать с сыном поругались, последний ушёл из дома. Обвиняемый, воспользовавшись отсутствием препятствий, напал на женщину и под угрозами изнасиловал её. Ранее мужчина уже был судим, в том числе за подобное преступление.

Следствие назначило ряд экспертиз и будет добиваться ареста обвиняемого.

12:35, 06 октября, 2021
Андрей Бирюков
6753
0
#Удмуртия\n#Игра\n#криминал
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