В Тимирязевском лесу Ижевска благоустроят Тропу здоровья и создадут места отдыха

В ближайшее время жители встретятся с застройщиком для обсуждения проекта.

Ижевск. Удмуртия. В Тимирязевском лесу Ижевска планируют провести благоустройство. Власти города в диалоге с местными жителями и застройщиком проработают план конкретных действий.

Напомним, ранее власти Ижевска заверили, что строительство нового жилого комплекса не угрожает территории городского леса.

«Тропы здоровья, удобные скамейки для отдыха и полосы препятствий из натуральных материалов — именно в таком формате мы видели проект благоустройства Тимирязевского леса, созданного командой архитекторов и экспертов по обустройству общественных пространств. Проект был опубликован на наших аккаунтах в соцсетях ещё в феврале этого года», — сообщил представитель застройщика, компании КОМОССТРОЙ®.

По проекту здесь запланировано продуманное наполнение пешеходных маршрутов, дорожки для прогулок, скандинавской ходьбы и бега, отсыпанные деревянной щепой, многоуровневое освещение для удобства передвижения в тёмное время суток и места для отдыха с комфортными скамейками из натуральных материалов.

«Проект активно обсуждался и в комментариях к нашим публикациям, и на страницах заинтересованных лиц. Мы получили и одобрительные отзывы, и конструктивную критику. Многие моменты плана на текущий момент не реализуемы без должным образом утверждённого проекта освоения городских лесов», — подчеркнул застройщик.

В компании заверили, что остаются уверенными в необходимости преображения популярной рекреационной территории и надеются на активное обсуждение проекта всеми заинтересованными сторонами. Застройщик готов менять проектные решения в зависимости от пожеланий местных жителей и по предложениям компетентных в этой области экспертов, учитывая высокую социальную значимость проекта благоустройства Тимирязевского леса.

На встрече со спикером Гордумы Ижевска Фаритом Губаевым представитель инициативной группы жителей микрорайона Константин Редькин подтвердил, что застройщик готов обсуждать с горожанами варианты дальнейшего благоустройства микрорайона. По словам ижевчанина, одной из первых инициатив, с которыми активисты выйдут к застройщику и к властям, станет скорейшая разработка проекта планировки территории микрорайона. Это позволит упорядочить здесь расположение жилой застройки и инфраструктурных объектов.

Как сообщил Фарит Губаев, первая встреча представителей актива с застройщиком может состояться уже на этой неделе.