Реконструкция остановки «ЦУМ» в Ижевске и гибель альпинистов на Эльбрусе: новости к этому часу

Что произошло в стране и в мире.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. Сегодня днём возможны дожди. Не забывайте взять с собой зонт.
Перенос остановки
В администрации Ижевска сообщили, что с 24 сентября трамвайную остановку «Центральный универмаг» временно перенесут с обеих сторон ближе к перекрёстку с улицей Лихвинцева. Туда же на время передвинут пешеходный переход. Планируется реконструкция посадочной площадки.
Предотвращение
Силовики задержали в Красноярском крае молодого человека, который готовил нападение на школу. Об этом сообщает «Газета.ru». Других подробностей ситуации пока нет.
Трагедия на Эльбрусе
В результате непогоды на Эльбрусе оказалась заблокирована группа альпинистов, один из которых повредил ногу. Туристы запросили помощь спасателей. В результате операции стало известно о гибели пяти человек. Об этом сообщает «RG.ru».
Задержание
В итальянской Сардинии задержали бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет RT. На остров он прибыл в качестве депутата Европарламента. Каталонского лидера преследовали по делу проведения референдума о выходе региона из состава страны.