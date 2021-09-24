Реконструкция остановки «ЦУМ» в Ижевске и гибель альпинистов на Эльбрусе: новости к этому часу

Что произошло в стране и в мире.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. Сегодня днём возможны дожди. Не забывайте взять с собой зонт.

Перенос остановки

В администрации Ижевска сообщили, что с 24 сентября трамвайную остановку «Центральный универмаг» временно перенесут с обеих сторон ближе к перекрёстку с улицей Лихвинцева. Туда же на время передвинут пешеходный переход. Планируется реконструкция посадочной площадки.

Предотвращение

Силовики задержали в Красноярском крае молодого человека, который готовил нападение на школу. Об этом сообщает «Газета.ru». Других подробностей ситуации пока нет.

Трагедия на Эльбрусе

В результате непогоды на Эльбрусе оказалась заблокирована группа альпинистов, один из которых повредил ногу. Туристы запросили помощь спасателей. В результате операции стало известно о гибели пяти человек. Об этом сообщает «RG.ru».

Задержание

В итальянской Сардинии задержали бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет RT. На остров он прибыл в качестве депутата Европарламента. Каталонского лидера преследовали по делу проведения референдума о выходе региона из состава страны.