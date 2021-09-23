В Удмуртии осудят «чёрных лесорубов», нанесших ущерб природе на 4 млн рублей

Злоумышленники незаконно вырубили 685 деревьев.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет преступная группа, занимавшаяся незаконной рубкой деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие установило, что обвиняемые под видом легальной рубки леса в Завьяловском лесничестве на протяжении нескольких месяцев выходили за границы установленных законом делянок. Их организатор группы оформлял на имена своих знакомых, среди которых были и участники группы, после чего давал указания нарушать границы площади законной вырубки.

Дальше злоумышленники вместе с легальной древесиной сбывали незаконно добытую на лесоперерабатывающих объектах. Их деятельность удалось пресечь сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии.

В ходе следствия было установлено, что незаконной добычей «чёрных лесорубов» стали 685 деревьев различных пород. Ущерб лесному фонду составил 3 млн 985 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что задержали «чёрных лесорубов» весной 2021 года.