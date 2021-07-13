Жителям Удмуртии посоветовали привиться от коронавируса до отпуска в Краснодарском крае

С 1 августа в гостиницы южного региона можно будет заселиться либо с сертификатом о вакцинации, либо поставив прививку в течение трех дней после прибытия.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рекомендовали привиться от коронавируса до отъезда в Краснодарский край. По информации пресс-службы губернатора южного региона, с 1 августа туристов будут заселять в гостиницы при наличии сертификата о вакцинации. Либо отдыхающие обязаны в течение трех дней с момента приезда поставить прививку от ковида.

При этом вакцины от коронавируса состоят из двух компонентов, которые поступают в регионы комплектами. Ставят прививки с интервалом в 21 день.

«На сегодняшний день вакцина приходит к нам комплектом, - отметила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. - Поэтому мы говорим, где вы поставили первую дозу, там и ставьте вторую. Оптимальным вариантом является привиться в Удмуртии и после этого лететь в Краснодарский край».

В настоящее время при заселении в гостиницы, отели и санатории Кубани необходим сертификат о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. В Удмуртии хотя бы один компонент вакцины получили 36% взрослого населения.