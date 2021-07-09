Темпы работ вдвое превосходят прошлогодние.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии благоустроили 31 двор и 53 общественных пространства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Как заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Сурнин, к началу 2021 года удалось заключить большинство контрактов, поэтому нынешний результат вдвое превосходит прошлогодний. По его словам, необходимые договоры для благоустройства объектов следующего года будут заключены до 1 октября.

Сейчас работы ведутся в 43 дворах и на 42 общественных пространствах в городах и сёлах.

Кроме того, глава Глазова Сергей Коновалов рассказал о статусе реконструкции улицы Кирова и других территорий: почти вдоль всей улицы уложены бордюры, укладка кабелей освещения и видеонаблюдения подходит к концу. В сквере юности обустраивают фонтан, а возле музыкальной школы обустраивают тротуары.

Напомним, что проект благоустройства улицы Кирова стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». На реализацию город получил 90 млн рублей. Помимо реконструкции проезжей части и обустройства ливневой канализации улицу украсят 7 новых скверов. Также в течение 2021 года в Удмуртии благоустроят 84 двора и 100 общественных пространств.