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Верховный суд Удмуртии подтвердил законность введённых в регионе ограничений по ковиду

12:05, 07 июля, 2021
Юрий Абашев
Верховный суд Удмуртии подтвердил законность введённых в регионе ограничений по ковиду
12:05, 07 июля, 2021
Юрий Абашев
1796
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#самоизоляция\n#карантин
Фото: pixabay.com
1796
0

На главу республики ранее подали иск.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес решение по иску юриста Ии Борониной к главе республики Александру Бречалову. Как сообщили в пресс-службе судейского сообщества, активистка отстаивала мнение, что введённые ограничения по ковиду, введённые в регионе, незаконны.

Камнем преткновения иска стало распоряжение главы Удмуртии от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Женщина утверждала, что данный документ стал противоречием ещё на этапе принятия и надо признать не действующими отдельные его фрагменты.

Обосновывая свои требования, активистка ссылалась на 27 статью Конституции и статью 2 ФЗ-№5242-1, гарантирующую гражданам свободу передвижения по стране. По её мнению, распоряжение главы Удмуртии нарушает упомянутые буквы закона.

Юрист утверждала, что запрет на пребывание в общественных местах после 19:00 и особый режим въезда и выезда на определённую территорию с возложением на оступившихся штрафов, может быть принято только распоряжением и предписанием главного санитарного врача. Также это может быть правомерно при введении режима ЧС.

Суд доводы истца признал необоснованными и отказал в их удовлетворении. Решение в законную силу не вступило.

12:05, 07 июля, 2021
Юрий Абашев
1796
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#самоизоляция\n#карантин