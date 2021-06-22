Итоги дня: новые даты «Улетая» в Удмуртии и сезонный рост ДТП с велосипедистами

О самых важных новостях вторника, 22 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ковид подтвердился еще у 54 человек. Врачи выписали 40 пациентов.

Состоится:

Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии перенесли на август. Из-за изменения расписания приехать смогут не все группы.

Умница:

Один выпускник Удмуртии смог написать ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Им стал ученик лицея № 41.

Вот это да:

Правоохранители Удмуртии изъяли из незаконного оборота более 2 тыс. лекарств, которые продавались в магазинах спортпита. Их общая стоимость превысила 550 тыс. рублей.

Обобрали:

Подростки из Татарстана обчистили 14 автомобилей в Удмуртии. Молодые люди специально приезжали в соседний регион, чтобы достать из машин колонки, панели от магнитол, компрессоры.

ДТП:

В Удмуртии увеличилось количество ДТП с велосипедистами. 21 июня сбили трех детей на велосипедах, пересекавших проезжую часть.

Стабилен:

Госдолг Удмуртии не менялся с марта. На 1 июня он составляет 63 млрд 692,6 млн рублей.