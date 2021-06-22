Троих детей на велосипедах сбили в Удмуртии 21 июня

Жителям напоминают, движение велосипедистов в возрасте до 14 лет по дорогам запрещено.

Ижевск. Удмуртия. Троих детей сбили в Удмуртии 21 июня. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, днем под колеса «Лады Калины» в Уве попал 10-летний велосипедист, который не по пешеходному переходу переезжал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Ребенок получил травмы.

В этот же день около 17:30 на улице Луговой в Можге водитель «Мазды-3» наехал на 15-летнего подростка, который на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

Вечером 21 июня, около 21:40, на улице Кирова в Ижевске случилось еще одно ДТП с 10-летним велосипедистом, который также пересекал дорогу не спешившись. На пешеходном переходе его сбил водитель «Лады Приоры». Мальчик получил травмы, его увезли в больницу.

По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, на 22 июня зарегистрировано 32 наезда на велосипедистов, 1 человек погиб.

Согласно Правилам дорожного движения, пересекать дорогу по пешеходным переходам на велосипеде запрещено. Человек должен слезть со средства передвижения и пешком перейти проезжую часть. Детям до 14 лет запрещено передвигаться на великах по дорогам.

«Велосипедисты - полноправные участники дорожного движения и несут административную ответственность на общих основаниях», - отмечают в УГИБДД по Удмуртии.