Вновь более 50 случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии

За сутки врачи выписали 40 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало известно еще о 54 новых случаях ковида. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 27 жителей Ижевска, 7 жителей Сарапула, 4 жителей Можги, 4 жителей Можгинского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Кизнерского района, 2 жителей Каракулинского района, 2 жителей Киясовского района, по одному случаю зафиксировали в Алнашском и Якшур-Бодьинском районах.

Сейчас из тех, кто проходит лечение, 2 406 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 300 в состоянии средней степени тяжести, 53 – в тяжелом.

Прививки поставили почти 153 тыс. жителей Удмуртии.